Visite guidée L’Abbaye de Cluny Office de Tourisme Cluny

Visite guidée L’Abbaye de Cluny

Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30

Votre guide vous attend à l’Office de Tourisme pour une découverte de l’Abbaye de Cluny en 2h.

Partir à la découverte de l’abbaye de Cluny, c’est partager mille ans d’histoire et quatorze hectares de superficie. Lors de cette visite, vous vous émerveillerez devant la perspective que vous offre ses portes d’honneur. Puis, vous rentrerez, tel des pèlerins, par cette porte pour rejoindre le musée d’Art et d’Archéologie de Cluny et explorer sa collection lapidaire. A la sortie du musée, se déroulent devant vous les vestiges de la Maïor Ecclesia et son éternel clocher de l’Eau Bénite. Entrez ensuite dans la clôture abbatiale pour parcourir son cloître, le clocher de l’Eau bénite, la chapelle Jean de Bourbon et le fariner.

Un parcours qui ne manquera pas de vous surprendre par la démesure de Cluny au Moyen-Age.

Réservation en ligne.

-> A la suite à cette visite guidée, n’hésitez pas à prévoir un temps optionnel pour profiter librement du site et de ses autres espaces de visite comme le Trésor et le visionnage des films de l’abbaye. .

Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 05 34 contact@cluny-tourisme.com

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English : Visite guidée L’Abbaye de Cluny

L’événement Visite guidée L’Abbaye de Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-03-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II