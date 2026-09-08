Visite guidée : laissez-vous conter le cimetière monumental., Cimetière monumental, Bolbec
dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière monumental · Bolbec
Informations pratiques
Visite guidée : laissez-vous conter le cimetière monumental. Dimanche 20 septembre, 14h30 Cimetière monumental Seine-Maritime
Durée 30 min, départs des visites à 14h30 et 15h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Explorez des tombes et des sépultures remarquables par leur caractère architectural offrira aux visiteurs l’opportunité d’un parcours digne d’un cimetière monumental.
Cimetière monumental Avenue du Maréchal Joffre, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 https://www.ville-bolbec.fr Le cimetière monumental a été créé entre 1798 et 1800.
Explorez des tombes et des sépultures remarquables par leur caractère architectural offrira aux visiteurs l’opportunité d’un parcours digne d’un cimetière monumental.
©Ville de Bolbec
À voir aussi à Bolbec (Seine-Maritime)
- A Core et à Cris Metal Fest Route de Mirville Bolbec 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite du cimetière monumentale de Bolbec Cimetière Bolbec 19 septembre 2026
- Visite libre du cimetière, Cimetière monumental, Bolbec 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Temple protestant de Bolbec Bolbec 19 septembre 2026
- Stage d’initiation de chants gospel et concert de clôture avec la chorale Méli-Mélodie 76, Temple protestant, Bolbec 19 septembre 2026