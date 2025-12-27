Visite guidée Lancieux, d’hier à aujourd’hui Square Jean Conan Lancieux

Visite guidée Lancieux, d’hier à aujourd’hui

L’arrivée des villégiateurs, à la fin du XIXème siècle, change le mode de vie des habitants et le visage de Lancieux. La station balnéaire naît petit à petit. Une nouvelle église, des hôtels et des commerces côtoient les anciennes fermes, le Vieux Clocher et l’habitat ancien du bourg agricole. Pourtant, le village semble avoir conservé son âme d’antan.

En compagnie d’un guide, arpentez les rues du centre, cheminez en direction du bord de mer et découvrez l’évolution de Lancieux au fil de son histoire.

Durée 1 h 30.

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Départ Bureau Information Tourisme, Square Jean Conan. 22770 Lancieux.

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PSH) 5 €

– moins de 7 ans* gratuit

* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

