Visite guidée « L’architecture à la Renaissance », Ville de Sélestat, Sélestat

Informations pratiques

Visite guidée « L’architecture à la Renaissance » Samedi 19 septembre, 14h30 Ville de Sélestat European Collectivity of Alsace

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

C’est à la Renaissance que Sélestat connait la période la plus faste de son histoire, en devenant l’un des carrefours de l’humanisme rhénan.

Explorez l’architecture de cette époque, riche en découvertes et innovations, et décryptez les façades élégantes et les secrets des bâtisseurs qui ont façonné le visage de notre ville. Vous apprendrez ainsi à repérer les éléments décoratifs de cette période historique fascinante !

Ville de Sélestat Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 58 07 20 Sélestat est mentionnée pour la première fois en 727, mais la ville pourrait avoir des origines plus anciennes, celtiques ou romaines. La région a probablement connu des migrations humaines au Paléolithique supérieur, et des fouilles archéologiques ont révélé des occupations humaines à Sélestat au Mésolithique, au Néolithique et durant l’Âge du bronze. Les artefacts retrouvés incluent des pierres taillées et polies, des meules et des céramiques. Le site de Sélestat a ensuite été occupé pendant la période de La Tène, puis à l’époque romaine. Des fouilles menées autour de la chapelle Saint-Quirin, dans la vieille ville, ont permis de découvrir des pieux datés de 87 à 191 ap. J.-C. Plantés verticalement dans le sol, ils servaient à stabiliser le terrain, proche de l’Ill. Leur nombre suggère une implantation relativement importante, dépassant une simple initiative individuelle. Des monnaies romaines ont également été trouvées dans le secteur. Sélestat était alors sans doute déjà un site portuaire sur l’Ill, exportant les vins d’Alsace.

C’est à la Renaissance que Sélestat connait la période la plus faste de son histoire, en devenant l’un des carrefours de l’humanisme rhénan.

© Madri