[Visite guidée] Le bassin Bérigny Dieppe
dimanche 20 septembre 2026 · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Visite guidée] Le bassin Bérigny
Rendez-vous Cascade du parc François-Mitterrand Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 10:45:00
Date(s) :
2026-09-20
Partez sur les traces d’un ancien aménagement portuaire !
Cette visite vous invite à découvrir l’histoire du bassin Bérigny, un aménagement portuaire aujourd’hui disparu, et à comprendre la transformation du site devenu le parc François-Mitterrand.
Une promenade historique au cœur de la ville.
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
Rendez-vous Cascade du parc François-Mitterrand Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Visite guidée] Le bassin Bérigny
L’événement [Visite guidée] Le bassin Bérigny Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité
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