Informations pratiques

Dieppe

[Visite guidée] Le bassin Bérigny

Rendez-vous Cascade du parc François-Mitterrand Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 10:45:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez sur les traces d’un ancien aménagement portuaire !

Cette visite vous invite à découvrir l’histoire du bassin Bérigny, un aménagement portuaire aujourd’hui disparu, et à comprendre la transformation du site devenu le parc François-Mitterrand.

Une promenade historique au cœur de la ville.

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

Rendez-vous Cascade du parc François-Mitterrand Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Visite guidée] Le bassin Bérigny

L’événement [Visite guidée] Le bassin Bérigny Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité