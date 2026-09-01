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[Visite guidée] Le bassin Bérigny Dieppe

dimanche 20 septembre 2026 · Dieppe

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rendez-vous Cascade du parc François-Mitterrand
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif

Dieppe

[Visite guidée] Le bassin Bérigny

Rendez-vous Cascade du parc François-Mitterrand Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 10:45:00

Date(s) :
2026-09-20

Partez sur les traces d’un ancien aménagement portuaire !
Cette visite vous invite à découvrir l’histoire du bassin Bérigny, un aménagement portuaire aujourd’hui disparu, et à comprendre la transformation du site devenu le parc François-Mitterrand.

Une promenade historique au cœur de la ville.

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine   .

Rendez-vous Cascade du parc François-Mitterrand Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 

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English : [Visite guidée] Le bassin Bérigny

L’événement [Visite guidée] Le bassin Bérigny Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité

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