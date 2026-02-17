Visite guidée Le coeur historique de Valence RDV à la Maison des Têtes Valence
Visite guidée Le coeur historique de Valence
RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 14:30:00
2026-04-18
Partez à la découverte du centre historique de Valence ! Retrouvez ces monuments emblématiques la cathédrale Saint-Apollinaire, la Maison des Têtes, la Maison Dupré-Latour, le temple St-Ruf, la Maison mauresque et la pittoresque place Saint-Jean.
RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Discover the historic center of Valence! Discover these emblematic monuments: the Saint-Apollinaire cathedral, the Maison des Têtes, the Maison Dupré-Latour, the St-Ruf temple, the Maison mauresque and the picturesque Place Saint-Jean.
