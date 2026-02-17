Visite guidée Le coeur historique de Valence RDV à la Maison des Têtes Valence

Visite guidée Le coeur historique de Valence

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 14:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Partez à la découverte du centre historique de Valence ! Retrouvez ces monuments emblématiques la cathédrale Saint-Apollinaire, la Maison des Têtes, la Maison Dupré-Latour, le temple St-Ruf, la Maison mauresque et la pittoresque place Saint-Jean.

Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Discover the historic center of Valence! Discover these emblematic monuments: the Saint-Apollinaire cathedral, the Maison des Têtes, the Maison Dupré-Latour, the St-Ruf temple, the Maison mauresque and the picturesque Place Saint-Jean.

