Visite guidée Le Monument aux Morts Auray
samedi 7 novembre 2026 · Auray
Informations pratiques
Auray
Visite guidée Le Monument aux Morts
Place Maréchal Leclerc Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 11:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Inauguré en 1925, le monument aux Morts d’Auray fut réalisé par les architectes Dutartre, Caro et Ramonatxo. La sculpture poignante d’un soldat agonisant réalisé par Mathurin Fouillen rend hommage aux Alréen.nes mort.es pour la France l’occasion de revenir sur l’histoire de sa construction et les valeurs qu’il véhicule.
Sur inscription en ligne
Visite accessible aux PMR
Jauge 15 personnes .
Place Maréchal Leclerc Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement Visite guidée Le Monument aux Morts Auray a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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