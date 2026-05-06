Informations pratiques

Auray

Visite guidée Le Monument aux Morts

Place Maréchal Leclerc Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 11:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Inauguré en 1925, le monument aux Morts d’Auray fut réalisé par les architectes Dutartre, Caro et Ramonatxo. La sculpture poignante d’un soldat agonisant réalisé par Mathurin Fouillen rend hommage aux Alréen.nes mort.es pour la France l’occasion de revenir sur l’histoire de sa construction et les valeurs qu’il véhicule.

Sur inscription en ligne

Visite accessible aux PMR

Jauge 15 personnes .

Place Maréchal Leclerc Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Le Monument aux Morts Auray a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon