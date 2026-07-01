Visite guidée : le patrimoine sort de sa réserve !, Bibliothèque Armand Salacrou, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée : le patrimoine sort de sa réserve ! Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Bibliothèque Armand Salacrou Seine-Maritime

Durée 1h, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, la bibliothèque Armand Salacrou vous propose de découvrir une sélection de nouvelles acquisitions photographiques du XIXe au XXIème siècle et notamment des albums photographiques autour des côtes normandes et d’Etretat ainsi qu’un ensemble de pièces photographiques, réalisées par David Godichaud.

Bibliothèque Armand Salacrou 17 rue Jules Lecesne, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Anatole France Seine-Maritime Normandie 02 35 19 70 00 https://bibliotheques.lehavre.fr/bibliotheque/bibliotheque-armand-salacrou [{« type »: « email », « value »: « biblio-salacrou@lehavre.fr »}] En accès libre, ouvrages sur Le Havre et la Normandie, presse quotidienne locale, périodiques normands.

Dans nos réserves, sur simple demande, prêt d’ouvrages généraux ou consultation de livres, d’images, de presse et de cartes anciennes.

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, la bibliothèque Armand Salacrou vous propose de découvrir une sélection de nouvelles acquisitions photographiques du XIXe au XXIème siècle et des des…

© Cocoparisienne