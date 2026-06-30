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Visite guidée Le Petit Théâtre Auray

Visite guidée Le Petit Théâtre Auray jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Place de la Pompe
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Auray

Visite guidée Le Petit Théâtre

Place de la Pompe Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Le Petit Théâtre est l’ancienne salle des fêtes de la ville ouverte en 1908.
L’édifice signé Edouard Ramonatxo abrite un décor de type théâtre à l’italienne. Il est inscrit au titre des monuments historiques depuis 2016 et labellisé patrimoine du 20ème siècle.

Sur inscription en ligne

Visite accessible aux PMR

Jauge 15 personnes   .

Place de la Pompe Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32 

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English :

L’événement Visite guidée Le Petit Théâtre Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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