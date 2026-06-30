Visite guidée Le Petit Théâtre Auray
Visite guidée Le Petit Théâtre Auray jeudi 16 juillet 2026.
Auray
Visite guidée Le Petit Théâtre
Place de la Pompe Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le Petit Théâtre est l’ancienne salle des fêtes de la ville ouverte en 1908.
L’édifice signé Edouard Ramonatxo abrite un décor de type théâtre à l’italienne. Il est inscrit au titre des monuments historiques depuis 2016 et labellisé patrimoine du 20ème siècle.
Sur inscription en ligne
Visite accessible aux PMR
Jauge 15 personnes .
Place de la Pompe Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement Visite guidée Le Petit Théâtre Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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