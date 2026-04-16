Visite guidée : Le quartier Croulebarbe Metro Gobelin Paris

Le quartier Croulebarbe n’est pas des plus connus de Paris. Pourtant, il mérite bien un détour ! En effet, ce coin de la capitale, géographiquement marqué par la présence de la rivière de Bièvre, est aussi le lieu de grandes institutions telles que la Manufacture des Gobelins depuis le XVIIe siècle. Autrefois bien plus rural et industriel au XIXe siècle, le quartier n’a cessé d’évoluer au fil du temps et présente aujourd’hui une multitude de réalisations architecturales aussi intéressantes que inattendues.

Entre-autres au programme : la très classique Manufacture des Gobelins, le Mobilier National d’Auguste Perret et la Tour Croulebarbe, dite « Tour Albert », premier gratte-ciel d’habitation de Paris ! Nous vous attendons nombreux !

Le quartier Croulebarbe n’est pas des plus connus de Paris. Pourtant, il mérite bien un détour au coeur du 14e arrondissement ! Nous vous attendons nombreux !

Le mercredi 22 avril 2026

de 14h30 à 17h00

payant

Tarif : 18€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-22T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00

Metro Gobelin 28 avenue des Gobelins 75013 Devant la station de métro Gobelins Métro : Gobelins (ligne 7 Sortie 4 « Manufacture des Gobelins »)Paris

https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com



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