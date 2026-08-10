Visite guidée le quartier de la Pavigne RDV fontaine des dauphins Romans-sur-Isère
samedi 7 novembre 2026 · RDV fontaine des dauphins · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Visite guidée le quartier de la Pavigne
RDV devant la Fontaine des Dauphins Place Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:30:00
fin : 2026-11-07 14:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Visite racontée par un ancien habitant.
Ce quartier était celui des gens modestes, des travailleurs et des familles venus d’horizons divers…
.
RDV devant la Fontaine des Dauphins Place Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@romans-patrimoine.com
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English : Visite guidée le quartier de la Pavigne
A tour narrated by a former resident.
This neighborhood used to be home to people of modest means, working people, and families from diverse backgrounds…
L’événement Visite guidée le quartier de la Pavigne Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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