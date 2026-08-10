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AGENDA · Romans-sur-Isère

Visite guidée le quartier de la Pavigne RDV fontaine des dauphins Romans-sur-Isère

samedi 7 novembre 2026 · RDV fontaine des dauphins · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
RDV fontaine des dauphins
Adresse
Place Jacquemart
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Visite guidée le quartier de la Pavigne

RDV devant la Fontaine des Dauphins Place Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:30:00
fin : 2026-11-07 14:30:00

Date(s) :
2026-11-07

Visite racontée par un ancien habitant.
Ce quartier était celui des gens modestes, des travailleurs et des familles venus d’horizons divers…
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RDV devant la Fontaine des Dauphins Place Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@romans-patrimoine.com

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English : Visite guidée le quartier de la Pavigne

A tour narrated by a former resident.
This neighborhood used to be home to people of modest means, working people, and families from diverse backgrounds…

L’événement Visite guidée le quartier de la Pavigne Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme

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