Visite guidée Le théâtre de la Coupe d’Or Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort
Visite guidée Le théâtre de la Coupe d’Or Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort vendredi 20 mars 2026.
Visite guidée Le théâtre de la Coupe d’Or
Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 15:00:00
fin : 2026-03-20 16:30:00
Date(s) :
2026-03-20
Visite guidée du théâtre à l’italienne.
.
Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guided tour: The Coupe d’Or Theatre
Guided tour of the Italian Theatre.
L’événement Visite guidée Le théâtre de la Coupe d’Or Rochefort a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan