Informations pratiques

Agde

VISITE GUIDÉE L’ÉCLUSE RONDE D’AGDE À BORD DU CAPITAN

avenue Raymond Pitet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Embarquez au port fluvial , là où s’amarraient les barques du Canal.

Découvrez le fonctionnement de cette écluse à trois portes, unique exemple au monde encore en fonctionnement qui permet de rejoindre le fleuve Hérault.

Une découverte au fil de l’eau , du Canal du Midi en Agde.

#PATRIMOINE

#CANALDUMIDI

#VISITE .

avenue Raymond Pitet Agde 34300 Hérault Occitanie canaldumidi.agde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Board at the river port, where the canal boats used to dock.

L’événement VISITE GUIDÉE L’ÉCLUSE RONDE D’AGDE À BORD DU CAPITAN Agde a été mis à jour le 2026-08-05 par 34 ADT34