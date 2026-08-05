VISITE GUIDÉE L’ÉCLUSE RONDE D’AGDE À BORD DU CAPITAN Agde
mercredi 9 septembre 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
VISITE GUIDÉE L’ÉCLUSE RONDE D’AGDE À BORD DU CAPITAN
avenue Raymond Pitet Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Embarquez au port fluvial , là où s’amarraient les barques du Canal.
Découvrez le fonctionnement de cette écluse à trois portes, unique exemple au monde encore en fonctionnement qui permet de rejoindre le fleuve Hérault.
Une découverte au fil de l’eau , du Canal du Midi en Agde.
#PATRIMOINE
#CANALDUMIDI
#VISITE .
avenue Raymond Pitet Agde 34300 Hérault Occitanie canaldumidi.agde@gmail.com
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English :
Board at the river port, where the canal boats used to dock.
L’événement VISITE GUIDÉE L’ÉCLUSE RONDE D’AGDE À BORD DU CAPITAN Agde a été mis à jour le 2026-08-05 par 34 ADT34
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