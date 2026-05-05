AMANDINE BOURGEOIS LE CAP D’AGDE Agde

Agde

AMANDINE BOURGEOIS

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Préparez-vous à vivre une soirée intense et inoubliable avec une artiste à la voix puissante et à l’émotion brute.

Amandine Bourgeois vous embarque pour un moment unique, entre énergie rock et sensibilité à fleur de peau.

La gagnante de La Nouvelle Star, révélée sur la scène internationale (Eurovision)

Une présence scénique captivante.

Une voix. Une âme. Une artiste.

Ne manquez pas cet événement exceptionnel !

Réservez dès maintenant arenesducap.fr

#CONCERT

#ÉTÉ

#ARÈNES .

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an intense, unforgettable evening with an artist whose voice is powerful and whose emotions are raw.

L’événement AMANDINE BOURGEOIS Agde a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 ADT34