AMANDINE BOURGEOIS LE CAP D’AGDE Agde
AMANDINE BOURGEOIS LE CAP D’AGDE Agde lundi 10 août 2026.
Agde
AMANDINE BOURGEOIS
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Préparez-vous à vivre une soirée intense et inoubliable avec une artiste à la voix puissante et à l’émotion brute.
Amandine Bourgeois vous embarque pour un moment unique, entre énergie rock et sensibilité à fleur de peau.
La gagnante de La Nouvelle Star, révélée sur la scène internationale (Eurovision)
Une présence scénique captivante.
Une voix. Une âme. Une artiste.
Ne manquez pas cet événement exceptionnel !
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#CONCERT
#ÉTÉ
#ARÈNES .
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com
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English :
Get ready for an intense, unforgettable evening with an artist whose voice is powerful and whose emotions are raw.
L’événement AMANDINE BOURGEOIS Agde a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 ADT34