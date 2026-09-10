Visite guidée : l’église d’Épaignes avant et après-guerre, Église Saint-Antonin, Épaignes

Informations pratiques

Visite guidée : l’église d’Épaignes avant et après-guerre 19 et 20 septembre Église Saint-Antonin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers des photographies d’époque, découvrez l’histoire de notre église avant et après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l’évolution de la Charité d’Épaignes au fil du temps. Si les conditions météorologiques le permettent, une visite du clocher sur réservation vous sera également proposée.

Tel : 06.14.28.18.35

Église Saint-Antonin Place de l’église, 27260 Épaignes Épaignes 27260 Eure Normandie

À travers des photographies d’époque, découvrez l’histoire de notre église avant et après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l’évolution de la Charité d’Épaignes au fil du temps. Si les conditions…

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