[Visite guidée] L’église du Sacré-Coeur de Janval Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Visite guidée] L’église du Sacré-Coeur de Janval
RDV 3 rue Louis-Fromager, Janval Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
✨ Découvrez une église Art déco au cœur du quartier de Janval !
L’église du Sacré-Cœur possède une architecture caractéristique ainsi qu’un mobilier intérieur de la même époque. Elle constitue un élément important de l’histoire et de l’identité du quartier.
Proposé par la paroisse Saint-Jean-Paul II de Dieppe
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
RDV 3 rue Louis-Fromager, Janval Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Visite guidée] L’église du Sacré-Coeur de Janval
L’événement [Visite guidée] L’église du Sacré-Coeur de Janval Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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