Informations pratiques

Dieppe

[Visite guidée] L’église du Sacré-Coeur de Janval

RDV 3 rue Louis-Fromager, Janval Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

✨ Découvrez une église Art déco au cœur du quartier de Janval !

L’église du Sacré-Cœur possède une architecture caractéristique ainsi qu’un mobilier intérieur de la même époque. Elle constitue un élément important de l’histoire et de l’identité du quartier.

Proposé par la paroisse Saint-Jean-Paul II de Dieppe

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

RDV 3 rue Louis-Fromager, Janval Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Visite guidée] L’église du Sacré-Coeur de Janval

L’événement [Visite guidée] L’église du Sacré-Coeur de Janval Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie