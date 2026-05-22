Visite guidée | L’église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Visite guidée | L’église Notre-Dame

Villedieu-les-Poêles Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Découvrez la riche histoire de l’église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles en compagnie de notre guide conférencier Simon Tasset.

Départ de l’Office de tourisme à 14h30.

Durée 1h30. .

Villedieu-les-Poêles Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 contact@villedieutourisme.fr

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English : Visite guidée | L’église Notre-Dame

L’événement Visite guidée | L’église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Villedieu-les-Poêles