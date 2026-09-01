[Visite guidée] l’Église Saint-Rémy et son retable RDV Parvis de l’église Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · RDV Parvis de l'église · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Visite guidée] l’Église Saint-Rémy et son retable
RDV Parvis de l’église /Église Saint-Rémy Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
✨ Découvrez un édifice au croisement du gothique flamboyant et de la Renaissance !
Située au cœur de Dieppe, l’église Saint-Rémy témoigne de l’histoire religieuse et artistique de la ville. Construite entre le XVIe et le XVIIe siècle, elle associe harmonieusement architecture, patrimoine et décor intérieur.
Proposé par la paroisse Saint-Jean-Paul II de Dieppe
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
RDV Parvis de l’église /Église Saint-Rémy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Visite guidée] l’Église Saint-Rémy et son retable
L’événement [Visite guidée] l’Église Saint-Rémy et son retable Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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