[Visite guidée] Les Augustines de Dieppe soignantes, aventurières, scientifiques Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous devant l'Office de Tourisme · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Visite guidée] Les Augustines de Dieppe soignantes, aventurières, scientifiques
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Place Louis-Vitet Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 16:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette visite raconte le parcours des Augustines entre Dieppe et le Québec. Infirmières et voyageuses, elles ont échangé savoirs médicaux et pratiques locales. La visite fait découvrir leurs traces dans la ville et au Fonds patrimonial, où sont conservées leurs lettres originales.
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Durée 45 minutes .
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Place Louis-Vitet Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Visite guidée] Les Augustines de Dieppe soignantes, aventurières, scientifiques
L’événement [Visite guidée] Les Augustines de Dieppe soignantes, aventurières, scientifiques Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité
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