Visite guidée Les effroyables histoires d’Halloween Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
samedi 24 octobre 2026 · Vichy Destinations (Office de tourisme) · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Visite guidée Les effroyables histoires d’Halloween
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:30:00
fin : 2026-10-30 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31
Êtes-vous sûrs de bien connaître Halloween ?
Pensez-vous vraiment qu’il s’agit juste d’une occasion pour s’empiffrer de bonbons et regarder des films d’horreur ?
Rien n’est moins sûr.
.
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Are you sure you know all about Halloween?
Do you really think it’s just an opportunity to gorge on candy and watch horror movies?
Nothing could be further from the truth.
L’événement Visite guidée Les effroyables histoires d’Halloween Vichy a été mis à jour le 2026-08-18 par Vichy Destinations
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