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Visite guidée Les effroyables histoires d’Halloween Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

samedi 24 octobre 2026 · Vichy Destinations (Office de tourisme) · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Vichy Destinations (Office de tourisme)
Adresse
19 rue du Parc
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
9.5 9.5 9.5

Vichy

Visite guidée Les effroyables histoires d’Halloween

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:30:00
fin : 2026-10-30 18:00:00

Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31

Êtes-vous sûrs de bien connaître Halloween ?
Pensez-vous vraiment qu’il s’agit juste d’une occasion pour s’empiffrer de bonbons et regarder des films d’horreur ?
Rien n’est moins sûr.
  .

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Are you sure you know all about Halloween?
Do you really think it’s just an opportunity to gorge on candy and watch horror movies?
Nothing could be further from the truth.

L’événement Visite guidée Les effroyables histoires d’Halloween Vichy a été mis à jour le 2026-08-18 par Vichy Destinations

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