Mende

VISITE GUIDÉE LES ESSENTIELLES DE MENDE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – 3 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-07-06 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Cette visite vous permettra de découvrir les monuments incontournables de la ville (A l’exception de la Cathédrale de Mende).

Plusieurs sites se dévoilent au public, au cours de cette visite découverte de 2 heures

L’hôtel de ville,

La Tour des Pénitents,

La pharmacie de l’ancien hôpital,

La cour de la maison dite Ancienne synagogue .

Durée environs 2h.

Tarif 5€ normal 3€ réduit Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende.

Jauge limitée Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme.fr@ot-mende.fr .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme.fr@ot-mende.fr

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English :

L’événement VISITE GUIDÉE LES ESSENTIELLES DE MENDE Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende