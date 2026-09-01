Informations pratiques

Dieppe

[Visite guidée] Les femmes et la mer

Rendez-vous devant la Rotonde des Bains Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 10:45:00

Date(s) :

2026-09-19

L’imagerie traditionnelle présente les femmes éplorées sur le quai, attendant dans l’angoisse les hommes partis au large.

Mais au-delà de l’attente, quelle était la place des femmes dans une ville de pêcheurs et de marins ?

Partez à la rencontre des femmes dieppoises et de leur lien unique avec la mer ramasseuses de galets, lavandières, gestionnaires du foyer, employées des saurisseries…

Une immersion dans leur quotidien et leur rôle essentiel dans la vie maritime.

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Durée 45 minutes

Rendez-vous devant la Rotonde des Bains .

Rendez-vous devant la Rotonde des Bains Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Visite guidée] Les femmes et la mer

L’événement [Visite guidée] Les femmes et la mer Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité