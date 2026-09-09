Visite guidée “Les joyaux de l’art roman vaisonnais”, Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth, Vaison-la-Romaine

Informations pratiques

Visite guidée “Les joyaux de l’art roman vaisonnais” Samedi 19 septembre, 10h00 Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

En parcourant la cathédrale Notre-Dame de Nazareth et la chapelle Saint-Quenin, découvrez les secrets de ces édifices à l’architecture romane remarquable.

Rendez-vous à l’entrée principale de la cathédrale.

Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth 2 Place de la Cathédrale, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490365000 http://www.provenceromaine.com De la ville antique à la ville médiévale, quelques siècles se sont écoulés. L’organisation urbaine s’est alors en partie superposée aux vestiges gallo-romains, souvent réutilisés pour l’édification des nouveaux bâtiments comme on le voit dans les fondations de la cathédrale. Avec l’expansion du christianisme, la ville s’est d’abord établie autour de son monument religieux, sur la rive droite de l’Ouvèze. Autoroute A7 depuis Valence, sortie Bollène (Vaison 35 kms), autoroute A7 depuis Aix-en-Provence, sortie Orange Sud (Vaison 30 kms), autoroute A9 depuis Nîmes, sortie Orange Centre (Vaison 25 kms)

En parcourant la cathédrale Notre-Dame de Nazareth et la chapelle Saint-Quenin, découvrez les secrets de ces édifices à l’architecture romane remarquable.

© Ville de Vaison-la-Romaine