Visite Guidée Les sculptures dans Romans Rue Bistour Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Visite Guidée Les sculptures dans Romans

Rue Bistour Rdv devant le portail principal du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:30:00

fin : 2026-12-12 14:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Au cours d’une boucle dans le centre-ville, vous découvrirez quatorze sculptures d’artistes, trois fresques murales, réalisées pour la plupart par des Drômois dont un premier prix de Rome.

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Rue Bistour Rdv devant le portail principal du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com

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English :

During a walk through downtown, you’ll discover fourteen sculptures by various artists and three murals, most of which were created by artists from the Drôme region, including a winner of the Prix de Rome.

L’événement Visite Guidée Les sculptures dans Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme