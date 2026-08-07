Visite Guidée Les sculptures dans Romans Rue Bistour Romans-sur-Isère
samedi 12 décembre 2026 · Rue Bistour · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Visite Guidée Les sculptures dans Romans
Rue Bistour Rdv devant le portail principal du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:30:00
fin : 2026-12-12 14:30:00
Date(s) :
2026-12-12
Au cours d’une boucle dans le centre-ville, vous découvrirez quatorze sculptures d’artistes, trois fresques murales, réalisées pour la plupart par des Drômois dont un premier prix de Rome.
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Rue Bistour Rdv devant le portail principal du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com
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English :
During a walk through downtown, you’ll discover fourteen sculptures by various artists and three murals, most of which were created by artists from the Drôme region, including a winner of the Prix de Rome.
L’événement Visite Guidée Les sculptures dans Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme
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