Informations pratiques

Dieppe

[Visite guidée] Les serres municipales

Rendez-vous 52 rue Montigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Poussez les portes des serres municipales !

Découvrez l’envers du décor des espaces verts de Dieppe en compagnie des jardiniers de la ville. Parcourez les allées où germent et grandissent les plantes qui embellissent les rues, les parcs et les jardins. Vous découvrirez les techniques de culture, le bouturage et les méthodes respectueuses de l’environnement.

Une visite idéale pour les amoureux des plantes, de la nature et de la biodiversité.

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. .

Rendez-vous 52 rue Montigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Visite guidée] Les serres municipales

L’événement [Visite guidée] Les serres municipales Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie