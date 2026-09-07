Visite guidée « Les trésors de l’église Saint-Florentin », Église Saint-Florentin, Saint-Florentin

Informations pratiques

Visite guidée « Les trésors de l’église Saint-Florentin » Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Florentin Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’église Saint-Florentin des XVIe et XVIIe siècles renferme une magnifique statuaire, de remarquables vitraux de l’École troyenne et un rare jubé en pierre. De style gothique et renaissance, sa nef inachevée donne à l’édifice un aspect surprenant qui reste majestueux par ses dimensions.

Une visite guidée est prévue à 16h (durée estimée : 1h).

Église Saint-Florentin Place de l’Eglise, 89600 Saint-Florentin, France Saint-Florentin 89600 Saint-Florentin Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386437979 https://www.saint-florentin.fr/articles/l-eglise-saint-florentin Église du XVIe-XVIIe siècles de style gothique et renaissance : statuaire qui glisse de la tradition gothique vers un maniérisme italien, certaines statues du XVIe siècle sont de l’école troyenne ; rare jubé en pierre de 1600 ; vitraux également d’école troyenne, homogènes et très colorés. L’église se visite en empruntant la clé à l’Office de Tourisme Serein et Armance sur présentation d’une pièce d’identité (hors cérémonie religieuse). Entrée de l’église à 10m de l’Office de tourisme. Grand parking gratuit à 300 m. Gare SNCF à 3 km du centre- ville.

L’église Saint-Florentin des XVIe et XVIIe siècles renferme une magnifique statuaire, de remarquables vitraux de l’École troyenne et un rare jubé en pierre. De style gothique et renaissance, sa nef à…

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