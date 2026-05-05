VISITE GUIDÉE LES VOLETS DU GRAND ORGUE DE LA CATHÉDRALE DE L’ŒUVRE EXPOSÉE À L’ŒUVRE MONUMENTALE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Perpignan

VISITE GUIDÉE LES VOLETS DU GRAND ORGUE DE LA CATHÉDRALE DE L’ŒUVRE EXPOSÉE À L’ŒUVRE MONUMENTALE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:15:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Au musée Hyacinthe Rigaud, découvrez au musée l’exposition des volets du grand orgue, puis replacez ces œuvres dans leur cadre architectural et urbain en cheminant jusqu’à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Musée Hyacinthe Rigaud, discover the exhibition of shutters from the great organ, then place these works in their architectural and urban context as you walk to the Cathedral Saint-Jean-Baptiste.

L’événement VISITE GUIDÉE LES VOLETS DU GRAND ORGUE DE LA CATHÉDRALE DE L’ŒUVRE EXPOSÉE À L’ŒUVRE MONUMENTALE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT66