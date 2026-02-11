Visite guidée L’évolution du port à travers les âges La Lieutenance Quai de la Planchette Honfleur

Honfleur

Visite guidée L’évolution du port à travers les âges La Lieutenance

Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez l’histoire et l’évolution du port à travers le temps.

Découvrez l’histoire et l’évolution du port à travers le temps. .

Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

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English : Visite guidée L’évolution du port à travers les âges La Lieutenance

Discover the history and development of the port through the ages.

L’événement Visite guidée L’évolution du port à travers les âges La Lieutenance Honfleur a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Honfleur-Beuzeville