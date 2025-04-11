Visite guidée : l’évolution du port à travers les âges, La Lieutenance, Honfleur

Visite guidée : l’évolution du port à travers les

âges Samedi 23 mai, 20h30 La Lieutenance Calvados

Durée 1h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Laissez-vous guider pour découvrir l’histoire de l’aménagement du port de Honfleur.

Honfleur est un port médiéval qui s’est profondément transformé à l’âge industriel. Une balade guidée autour des bassins vous permettra de découvrir les transformations du port et de comprendre ses aménagements.

La Lieutenance Quai de la Quarantaine, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0261671160 https://www.ville-honfleur.com/culture/la-lieutenance https://www.facebook.com/profile.php?id=100094594806391;https://www.instagram.com/la_lieutenance_honfleur/ [{« type »: « email », « value »: « lalieutenance@ville-honfleur.fr »}] Cet édifice remarquable est l’un des derniers vestiges des fortifications du port. Honfleur est un port fortifié au XIVe siècle, entouré de remparts et de fossés alimentés par la mer. L’ouvrage primitif de la Lieutenance, la porte de Caen, est une des entrées de la ville close.

À la fin du XVIIe siècle, un logement est aménagé pour le lieutenant du roi, l’édifice prend ainsi le nom de Lieutenance. Une partie des fortifications est supprimée pour réaliser le Vieux Bassin. Les traces de ces arrachements sur le bâtiment sont toujours visibles.

Au XIXe siècle, la Lieutenance devient le lieu d’administration et de gestion des affaires portuaires.

La Lieutenance, entièrement restaurée entre 2015 et 2022, accueille à présent un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine maritime et une résidence d’artistes.

Ce nouvel équipement mène des actions en faveur de la valorisation du patrimoine, de la médiation et de la sensibilisation architecturale et artistique des publics. Il permet aussi de soutenir la création et les artistes, d’encourager les pratiques et les échanges artistiques avec les habitants du territoire. Pas d’ascenseur, borne PMR à l’accueil.

Laissez-vous guider pour découvrir l’histoire de l’aménagement du port de Honfleur.

la Lieutenance Honfleur