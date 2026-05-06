Visite guidée l’exposition Réminiscence de Laurence Guennec La Galerie Binic-Étables-sur-Mer
Visite guidée l’exposition Réminiscence de Laurence Guennec La Galerie Binic-Étables-sur-Mer mardi 28 juillet 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Visite guidée l’exposition Réminiscence de Laurence Guennec
La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-07-28 12:50:00
Date(s) :
2026-07-28
Découvrez l’exposition de Laurence Guennec avec des clefs de lecture proposées à travers une médiation culturelle. Tout public.
Transmettre la vie. L’observer s’épanouir et s’émerveiller toujours un peu plus pour sa prodigieuse mécanique. Qu’est-ce que la vie ? Comment est-ce que les souvenirs, brique par brique, nous déterminent et nous construisent ? Quelle est donc la part de l’inné, celle de l’acquis ? Réminiscence, c’est un retour aux origines qui questionne notre mémoire.
Cette mémoire complexe qui anime les philosophes depuis l’antiquité et qui nous fascine toujours autant pour ses mystères. .
La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 39 92
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L’événement Visite guidée l’exposition Réminiscence de Laurence Guennec Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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