Visite guidée L’histoire architecturale de Royan en 1h rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
dimanche 5 juillet 2026 · rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès · Royan
Informations pratiques
Royan
Visite guidée L’histoire architecturale de Royan en 1h
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05 2026-08-23
Lors de cette visite commentée du CIAP, vous découvrirez les différents espaces consacrés à la ville balnéaire et à l’histoire de la reconstruction, mais aussi de nombreuses maquettes et un intérieur des années 1950 reconstitué.
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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
During this guided tour of the CIAP, you’ll discover the different areas devoted to the seaside town and the history of reconstruction, as well as numerous models and a reconstructed interior from the 1950s.
L’événement Visite guidée L’histoire architecturale de Royan en 1h Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan
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