Visite guidée : l’îlot V41 par Auguste Perret, les secrets d’une modernité, Place Perret, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée : l’îlot V41 par Auguste Perret, les secrets d’une modernité Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Place Perret Seine-Maritime

Durée 1h30, 19 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

L’îlot V41 (1946-1951) fait partie des quatre îlots ISAI (immeuble sans affectation individuelle) construits par Auguste Perret en réponse aux besoins des sinistrés et en préfiguration de l’urbanisme du centre-ville reconstruit du Havre. Classé monument historique en 2017, cet îlot n’est pas ouvert au public. La présente visite, menée par des habitants, permet au travers d’une déambulation extérieure et intérieure de découvrir le procédé constructif des immeubles, de comprendre leur architecture et leur technicité. Cour, halls, garage souterrain, chaufferie seront traversés et la visite s’échèvera dans un appartelment privé, différent de l’appartement témoin et classé en totalité.

Place Perret Place Perret, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie http://www.v40v41.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr »}] Les îlots V40 et V41 font partie, avec deux autres îlots, des immeubles sans affectation individuelle (ISAI) ou immeubles collectifs d’État (ICE) de la place de l’Hôtel de Ville (1946-1951). Ils sont conçus par Auguste Perret et les architectes de son atelier. La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’État.

Les îlots V40 et V41 abritent 176 appartements et une trentaine de commerces. Ils sont classés au titre des monuments historiques depuis 2017.

L’îlot V41 (1946-1951) fait partie des quatre îlots ISAI (immeuble sans affectation individuelle) construits par Auguste Perret en réponse aux besoins des sinistrés et en préfiguration de l’urbanisme…

©frédéric Hervé