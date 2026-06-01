Visite guidée Parvis de l’église Luz-Saint-Sauveur
Visite guidée Parvis de l’église Luz-Saint-Sauveur dimanche 19 juillet 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Visite guidée
Parvis de l’église LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Une heure au Cœur de l’Histoire.
Dans le vieux bourg, autour et dans l’église fortifiée, laisse-toi conter les secrets des pierres, des décors et des hommes !
> Inscriptions à l’Office de Tourisme (30 pers. max.).
> Tout public.
> Gratuit.
> Durée environ 1h. .
Parvis de l’église LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com
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English :
An hour at the heart of history.
In the old town, around and inside the fortified church, let us tell you the secrets of the stones, the scenery and the people!
L’événement Visite guidée Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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