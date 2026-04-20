Visite guidée miel et abeilles à la roseraie Les Chemins de la Rose Parc de Courcilpleu Doué-en-Anjou
Visite guidée miel et abeilles à la roseraie Les Chemins de la Rose Parc de Courcilpleu Doué-en-Anjou vendredi 8 mai 2026.
Doué-en-Anjou
Visite guidée miel et abeilles à la roseraie Les Chemins de la Rose
Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08
Plongez dans l’univers des abeilles aux Chemins de la Rose avec Olivier et Céline du Rucher de Loréline.
Pendant une heure, laissez-vous guider à travers les sentiers fleuris et plongez au cœur de la biodiversité locale. Aux côtés d’Olivier, apiculteur passionné, découvrez le rôle des fleurs pour les abeilles, son métier et les outils qu’il utilise au quotidien. Puis explorez les secrets de la ruche, ponctués par un jeu d’énigmes pour tester vos connaissances.
Après la visite, profitez d’une dégustation de miel et de produits à base de miel proposée par Céline, l’occasion d’échanger autour de leur travail et de l’univers des abeilles.
PRECISIONS HORAIRES
Du vendredi 8 au samedi 9 mai 2026 de 11h à 12h et de 15h à 16h. .
Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 95 95 contact@lescheminsdelarose.com
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English :
Immerse yourself in the world of bees at Chemins de la Rose with Olivier and Céline from Rucher de Loréline.
L’événement Visite guidée miel et abeilles à la roseraie Les Chemins de la Rose Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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