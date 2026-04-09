Capestang

VISITE GUIDÉE MONTÉE NOCTURNE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE

Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Prenez de la hauteur pour découvrir la collégiale Saint-Etienne de nuit

Phare au milieu des vignes, la collégiale de Capestang livre son histoire à travers une visite guidée à la tombée de la nuit.

De nuit le monument est encore plus impressionnant, plus mystérieux. Éclairés par les lanternes et par une lumière rasante vous découvrirez les passages dérobés, les escaliers en colimaçon, les pierres sculptées par les tailleurs de pierre, les inscriptions étranges sur les murs, les tableaux, les peintures murales, les mystères de la construction du style roman au style gothique, inachèvement de l’édifice qui aurait dû être monumental…

Profitez de cette montée au clocher exceptionnelle pour être aux premières loges et admirer le feu d’artifice du 14 juillet depuis la terrasse du clocher ! Un point de vue unique, une expérience à ne pas manquer. .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29 accueil@tourismecanaldumidi.fr

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English : VISITE GUIDÉE MONTÉE NOCTURNE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE

Take the height to discover the Saint-Etienne collegiate church by night

L’événement VISITE GUIDÉE MONTÉE NOCTURNE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE Capestang a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN