Visite Guidée Musée Aéroscopia Blagnac, Statue de Pierre-Paul Riquet, Toulouse, Toulouse

Visite Guidée Musée Aéroscopia Blagnac Samedi 2 mai, 09h45 Statue de Pierre-Paul Riquet, Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:45:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T09:45:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Dans le cadre des balades à vélo de l’association Deux Pieds Deux Roues dans l’agglomération Toulousaine.

Balade à vélo unique et idéal pour le printemps avec la visite guidée du Musée Aéroscopia à Blagnac pour 20 personnes.

Rendez-vous à 9h45 en haut des allées Jean Jaurès (statut Pierre-Paul Riquet) à Toulouse

Départ à 10h pour prendre la direction du nord-ouest pour aller à Blagnac par le canal et le stade Ernest Wallon.

Nous pourrons prendre des personnes côté Blagnac après le pont de Blagnac (Place Plan du Port) avant de poursuivre sur les berges de Garonne (Ramiers) et continuer sur le cheminement des Maraichers, le Chemin des Prés, Chemin du Moulin de Naudin et traverser le quartier Andromède.

Prévoir le Pique-nique tiré du sac pour pique-niquer proche du musée.

Accueil au musée à 13h45 pour une visite guidée de 14h à 15h30.

Retour sur Toulouse après la visite

Le groupe sera de 20 personnes pour la visite guidée

Inscription auprès d’Antoine V par mail

Le prix est de 19€ par personne.

Une cagnotte Lydia est ouverte aux inscris à la balade

Statue de Pierre-Paul Riquet, Toulouse 43,6091367, 1,4537576 Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « antoinevernier@orange.fr »}]

Samedi 2 mai : balade à vélo au départ de Toulouse pour aller à vélo au Musée Aéroscopia de Blagnac pour une visite guidée pour 20 personnes