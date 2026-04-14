Visite guidée musicale au Fort des Dunes, Fort des Dunes, Leffrinckoucke
Visite guidée musicale au Fort des Dunes, Fort des Dunes, Leffrinckoucke dimanche 26 avril 2026.
Visite guidée musicale au Fort des Dunes Dimanche 26 avril, 15h00 Fort des Dunes Nord
7€/adulte et 3,50€/enfant & étudiant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00
L’histoire du Fort vous sera narrée par Théo, guide passionné, et Gaétan, chanteur ténor et joueur de saxophone qui ponctuera la visite d’instants musicaux enchanteurs.
Fort des Dunes rue du 2 juin 1940 59495 Leffrinckoucke Leffrinckoucke 59495 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fort-des-dunes@ville-leffrinckoucke.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fort-des-dunes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328291317 »}] http://www.fort-des-dunes.fr
Découvrez le Fort des Dunes en musique grâce au duo Culture’L Co.
fdd