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Visite guidée musicale au Fort des Dunes, Fort des Dunes, Leffrinckoucke

Visite guidée musicale au Fort des Dunes, Fort des Dunes, Leffrinckoucke

Visite guidée musicale au Fort des Dunes, Fort des Dunes, Leffrinckoucke dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Fort des Dunes

Adresse : rue du 2 juin 1940 59495 Leffrinckoucke

Ville : 59495 Leffrinckoucke

Département : Nord

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : 7€/adulte et 3,50€/enfant & étudiant

Visite guidée musicale au Fort des Dunes Dimanche 26 avril, 15h00 Fort des Dunes Nord

7€/adulte et 3,50€/enfant & étudiant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00

L’histoire du Fort vous sera narrée par Théo, guide passionné, et Gaétan, chanteur ténor et joueur de saxophone qui ponctuera la visite d’instants musicaux enchanteurs.

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Découvrez le Fort des Dunes en musique grâce au duo Culture’L Co.

fdd

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