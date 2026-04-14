Visite guidée musicale au Fort des Dunes, Fort des Dunes, Leffrinckoucke

Visite guidée musicale au Fort des Dunes Dimanche 26 avril, 15h00 Fort des Dunes Nord

7€/adulte et 3,50€/enfant & étudiant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00

L’histoire du Fort vous sera narrée par Théo, guide passionné, et Gaétan, chanteur ténor et joueur de saxophone qui ponctuera la visite d’instants musicaux enchanteurs.

Fort des Dunes rue du 2 juin 1940 59495 Leffrinckoucke Leffrinckoucke 59495 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fort-des-dunes@ville-leffrinckoucke.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fort-des-dunes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328291317 »}] http://www.fort-des-dunes.fr

Découvrez le Fort des Dunes en musique grâce au duo Culture’L Co.

fdd