Visite théâtralisée au Fort des Dunes, Fort des Dunes, Leffrinckoucke
Visite théâtralisée au Fort des Dunes, Fort des Dunes, Leffrinckoucke samedi 25 avril 2026.
Visite théâtralisée au Fort des Dunes Samedi 25 avril, 15h00 Fort des Dunes Nord
7€/adulte et 3,50€/enfant & étudiant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Au Fort, l’histoire ne se raconte pas seulement, elle se vit !
Après avoir enchanté l’été du Fort en 2025, les Baladins reviennent au Fort avec leur visite théâtralisée spéciale Opération Dynamo !
Des événements insolites surviennent au fort des Dunes
Qui rôde la nuit dans ses cours et couloirs ? Quels sont ces chants qui résonnent dans le théâtre quand les lumières s’éteignent ? Quel est ce mystérieux personnage qui arpentent les dunes en parlant aux disparus ?
Pour le savoir, rendez-vous au Fort des Dunes pour une visite théâtralisée originale et décalée.
À partir de 12 ans.
Fort des Dunes rue du 2 juin 1940 59495 Leffrinckoucke Leffrinckoucke 59495 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fort-des-dunes@ville-leffrinckoucke.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fort-des-dunes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328291317 »}] http://www.fort-des-dunes.fr
Vivez l’histoire de l’Opération Dynamo à travers une visite théâtralisée fort théâtre
fdd