Visite théâtralisée au Fort des Dunes, Fort des Dunes, Leffrinckoucke

Visite théâtralisée au Fort des Dunes Samedi 25 avril, 15h00 Fort des Dunes Nord

7€/adulte et 3,50€/enfant & étudiant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Au Fort, l’histoire ne se raconte pas seulement, elle se vit !

Après avoir enchanté l’été du Fort en 2025, les Baladins reviennent au Fort avec leur visite théâtralisée spéciale Opération Dynamo !

Des événements insolites surviennent au fort des Dunes

Qui rôde la nuit dans ses cours et couloirs ? Quels sont ces chants qui résonnent dans le théâtre quand les lumières s’éteignent ? Quel est ce mystérieux personnage qui arpentent les dunes en parlant aux disparus ?

Pour le savoir, rendez-vous au Fort des Dunes pour une visite théâtralisée originale et décalée.

À partir de 12 ans.

Fort des Dunes rue du 2 juin 1940 59495 Leffrinckoucke Leffrinckoucke 59495 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fort-des-dunes@ville-leffrinckoucke.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fort-des-dunes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328291317 »}] http://www.fort-des-dunes.fr

Vivez l’histoire de l’Opération Dynamo à travers une visite théâtralisée fort théâtre

fdd