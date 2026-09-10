Visite guidée musicale de l’expositon Albert Maignan Musée de Tessé Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite guidée musicale de l’expositon Albert Maignan

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Alber Maignan, un virtuose à la Belle Époque

Les musées du Mans s’associent à la musicienne Pauline de Kerimel pour vous proposer un format de visite original pour découvrir l’exposition Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque au musée de Tessé. La visite guidée, qui retrace la carrière artistique d’Albert Maignan, est ponctuée d’une voix off musicale qui vous emmène dans un parcours sonore inédit et plein de surprises. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

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English :

Alber Maignan, a virtuoso of the Belle Époque

L’événement Visite guidée musicale de l’expositon Albert Maignan Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72