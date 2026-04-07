Mussidan

Visite Guidée Mussidan une histoire haute en couleurs

Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Visite guidée

Visite de la ville de Mussidan Une histoire haute en couleurs , durée 1h30

10€/ad, réduit 5€/pers. Sur réservation.

17h30 devant l’office de tourisme

Graine des sens 06 20 23 53 60 .

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60

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English : Visite Guidée Mussidan une histoire haute en couleurs

L’événement Visite Guidée Mussidan une histoire haute en couleurs Mussidan a été mis à jour le 2026-06-19 par Vallée de l’Isle en Périgord