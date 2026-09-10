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Visite guidée – Nantes durant la Seconde Guerre mondiale Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

dimanche 18 octobre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes

Visite guidée – Nantes durant la Seconde Guerre mondiale Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes
Adresse
4, place Marc Elder 44 000 — Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif plein : 12€Tarifs réduits* : 7,50€ : 18-25 ans – enseignants, carte famille nombreuse / 4€ (demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA...) / 2,50€ : 7-17 ans – Carte Blanche, Pass musées, Pass NantesGratuit* : moins de 7 ans* Sur présentation d’un justificatifLien de l'événement ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229163500148&gtmStepTracking=true

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 11:00 – 12:30
Gratuit : non Tarif plein : 12€Tarifs réduits* : 7,50€ : 18-25 ans – enseignants, carte famille nombreuse / 4€ (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA…) / 2,50€ : 7-17 ans – Carte Blanche, Pass musées, Pass NantesGratuit* : moins de 7 ans* Sur présentation d’un justificatifLien de l’événement ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229163500148&gtmStepTracking=true Adulte 

Cette visite guidée revient sur la façon dont Nantes et ses habitants ont vécu la Seconde Guerre mondiale.À partir des objets et documents, la visite évoque l’occupation de la ville, le régime de Vichy, la persécution de la population juive, ainsi que la collaboration et la résistance. Elle revient également sur l’exécution des 50 otages, le 22 octobre 1941, un événement majeur de l’histoire nantaise.Horaires :-Dimanche 18 octobre : 11h-Jeudi 22 octobre : 15h30-Dimanche 25 octobre : 11hPour adultes et adolescents à partir de 13 ans. Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229163500148&gtmStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000
https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229163500148&gtmStepTracking=true


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