Visite guidée – Nantes et la traite atlantique Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-22 15:00 – 16:30

Gratuit : non Tarif plein : 12€Tarifs réduits* : 7,50€ : 18-25 ans – enseignants, carte famille nombreuse / 4€ (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA…) / 2,50€ : 7-17 ans – Carte Blanche, Pass musées, Pass NantesGratuit* : moins de 7 ans* Sur présentation d’un justificatifLien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221696>mStepTracking=true Tout public

Cette visite guidée revient sur la place de la traite atlantique et de l’esclavage colonial dans l’histoire de Nantes.Du 17e au 19e siècle, le commerce lié à la traite occupe une place importante dans l’activité du port nantais et contribue au développement de la ville. À partir des objets présentés dans les salles du musée, le parcours permet de mieux comprendre la place de cette histoire dans le développement de Nantes.Horaires :-Dimanche 15 novembre 2026 à 15h-Dimanche 22 novembre 2026 à 15hPour adultes et adolescents à partir de 13 ans. Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221696>mStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000

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