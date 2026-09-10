Visite guidée nocturne de la chapelle, Chapelle Sainte-Anne, Bolbec

Informations pratiques

Visite guidée nocturne de la chapelle Samedi 19 septembre, 20h00 Chapelle Sainte-Anne Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Visite nocturne de l’intérieur de l’édifice (durée 30 mn)

Chapelle Sainte-Anne Rue Fauquet Fichet, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

Visite nocturne de l’intérieur de l’édifice (durée 30 mn)

©Ville de Bolbec