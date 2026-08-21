Visite guidée Palaces et Grands Hôtels de Vichy Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy
mardi 20 octobre 2026 · Vichy Destinations (Office de Tourisme) · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Visite guidée Palaces et Grands Hôtels de Vichy
Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-12-23 16:30:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27 2026-12-23 2026-12-30
La première nécessité à laquelle étaient confrontés les curistes était de se loger.
A l’origine, avant l’ouverture des premières maisons d’hôtes, les visiteurs de marque de la Station trouvaient le gîte et le couvert auprès des ordres religieux.
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Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
The first necessity faced by spa visitors was accommodation.
In the early days, before the opening of the first guesthouses, the resort?s distinguished visitors were given room and board by religious orders.
L’événement Visite guidée Palaces et Grands Hôtels de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations
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