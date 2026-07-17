Visite guidée par l’arrière-petit-fils et l’arrière-petite-fille de l’artiste, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite guidée par l’arrière-petit-fils et l’arrière-petite-fille de l’artiste 19 et 20 septembre Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Installée au 4e étage du musée des Années 30, l’œuvre de cet artiste boulonnais est mise à l’honneur. Sculpteur de renommée mondiale, il est l’auteur du Christ rédempteur de Rio de Janeiro.

Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski 28 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0155184620 https://www.boulognebillancourt.com https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt;https://twitter.com/Ville_BoulogneB Sculptures monumentales dans le hall d’entrée. Peintures de l’école de Paris. Thématiques des années 1930 (vie parisienne, paysages, voyages, décorations, mais aussi entrée en guerre). Documents relatifs aux « Dimanches de Boulogne » (autour de Juan Gris, Khanweiler, Max Jacob, Picasso, …). Art colonial. Ameublement et décoration. Plans. Maquettes. Métro : Ligne 9/Marcel Sembat Bus : 126, 175 hôtel de ville

Visites commentées par les arrière-petits-enfants de l’artiste

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