Visite guidée patrimoniale, Les Franciscaines, Deauville

Visite guidée patrimoniale 19 et 20 septembre Les Franciscaines Calvados

Durée 45 min, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Avant d’être réhabilité en un lieu culturel unique, le bâtiment des Franciscaines fut un couvent, un orphelinat, puis un lycée. Découvrez cette architecture chargée d’histoire(s) lors de nos visites patrimoniales.

Les Franciscaines Avenue de la République, 14800 Deauville, France Deauville 14800 Calvados Normandie 0261522920 https://lesfranciscaines.fr https://www.youtube.com/channel/UC6IZnXy1AAzKo-d2mm1A7hw/featured;https://www.facebook.com/franciscaines.deauville;https://www.instagram.com/franciscaines.deauville/ Les Franciscaines est l’établissement culturel de la Ville de Deauville. Ce lieu d’exception entièrement dédié à la culture, à l’événementiel et aux rencontres, rassemble de façon transversale et décloisonnée toute l’offre d’un musée, d’une médiathèque, d’une salle de spectacle et d’un fablab.

Plus de 750 000 visiteurs ont poussé les portes de ce lieu unique et singulier depuis son ouverture en mai 2021, pour visiter une exposition, assister à un spectacle, participer à un atelier, à une rencontre ou tout simplement vivre une parenthèse culturelle. Stationnement à proximité, bus, accessible aux personnes à mobilité réduite, un ascenseur permet d’accéder aux étages.

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