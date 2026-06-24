Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes Gouffern en Auge
Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes Gouffern en Auge samedi 4 juillet 2026.
Gouffern en Auge
Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes
Exmes Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 15:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Le patrimoine et l’art seront à l’honneur à Exmes durant les mois à venir. L’association Exmes d’hier et d’aujourd’hui propose un programme riche pour les habitants et les visiteurs
Visites guidées gratuites.
Tous les week-ends du 1er juillet au 1 aoît 2026, plongez dans l’histoire d’Exmes !
– Durée 1h0
– Uniquement sur réservation au 06 85 66 50 67 .
Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67
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English : Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes
L’événement Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom
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