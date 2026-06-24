Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes Gouffern en Auge
Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes Gouffern en Auge dimanche 26 juillet 2026.
Gouffern en Auge
Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes
Exmes Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 15:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Le patrimoine et l’art seront à l’honneur à Exmes durant les mois à venir. L’association Exmes d’hier et d’aujourd’hui propose un programme riche pour les habitants et les visiteurs
Visites guidées gratuites.
Tous les week-ends du 1er juillet au 1 aoît 2026, plongez dans l’histoire d’Exmes !
– Durée 1h0
– Uniquement sur réservation au 06 85 66 50 67 .
Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67
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English : Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes
L’événement Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom
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