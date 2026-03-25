Visite guidée Politique et Engagement Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Visite guidée Politique et Engagement

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 15:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Valoriser des figures qui ont compté au Havre, sur la scène politique ou par leur engagement social, patrimonial ou humain.

Réservation obligatoire par téléphone au 02 35 19 61 27 (du lundi au vendredi, de 9h à 16h30).

Toutes les visites partent de la chapelle, accès par l’entrée située face à la rue du 329ème RI, Le Havre.

Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 61 27

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English : Visite guidée Politique et Engagement

L’événement Visite guidée Politique et Engagement Le Havre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie