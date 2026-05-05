Visite guidée : présentation du pendule de Foucault, Bibliothèque universitaire du Havre, Le Havre

Visite guidée : présentation du pendule de Foucault 19 et 20 septembre Bibliothèque universitaire du Havre Seine-Maritime

Durée 1h env, réservation à partir du 1/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le pendule de Foucault à la Bibliothèque universitaire

Objet architectural et scientifique imposant, le pendule de Foucault de la bibliothèque universitaire a été installé en 2017 par le LITIS, laboratoire de l’université. L’un de ses concepteurs vous guidera dans une découverte de l’histoire du pendule et son fonctionnement.

Bibliothèque universitaire du Havre 25 rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 02 32 74 44 14 http://bu.univ-lehavre.fr https://fr-fr.facebook.com/BUduHavre/;https://twitter.com/buhavre;https://www.linkedin.com/company/bulehavre;https://www.instagram.com/bulehavre [{« type »: « email », « value »: « culture-bu@univ-lehavre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/bu-le-havre/reservation »}] Inaugurée en 2006, la bibliothèque universitaire est l’œuvre de René et Phire Week Dottelonde.

Journées européennes du patrimoine 2026

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